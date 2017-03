Fiat Fullback als extra stoere Cross

Fiat komt niet met lege handen naar de Autosalon van Genève. Zo neemt het een handvol speciale uitvoeringen mee, waaronder de romantische 500 Sessantesimo, en deze lekker stoere Fullback Cross.

Pick-ups zijn cool! Dat weet men in Noord- en Zuid-Amerika en de Australische outback al langer en bij de Europeaan begint dit ook al meer door te dringen. Niets voor niets zien diverse mainstream-automerken sinds kort brood in zo'n werkpaard met praktische, open laadbak. Fiat is er daar één van. Vorig jaar lanceerden de Italianen de Fullback. Met dank aan Mitsubishi, die haar L200 als donor afstond. Sindsdien heeft Fiat de smaak te pakken blijkt uit deze extra stoere Fullback Cross.



Showveter

Maak je vooral geen illusies. De Cross is niet sterker, ruiger en veelzijdiger dan de gewone Fullback. Je moet 'm vooral zien als de showveter van de twee. Speciale zwarte stijlkenmerken zoals de wielkasten, achterste zijruiten en de niet te missen aerodynamische 'sport bar' achterop de laadcabine zijn daartoe aangebracht door Fiat. Evenals zwart gespoten wielen en treeplanken. De koets is gehuld in 'Colosseum Grey' en het moet gezegd: dat combineert erg lekker. Niet volledig zichtbaar op de foto's is de geheel zwart uitgevoerde laadbak met een reliëf van het Fiat-logo. Leuk voor de ware fan van het merk.



Dubbelcabine

De Fiat Fullback Cross zal na tentoongesteld te zijn in Genève enkel verkrijgbaar zijn met dubbele cabine en een ladbak met een lengte van 3 meter. De totale lengte van de pick-up bedraagt 5,28 meter en om dat enorme fysieke formaat in beweging te krijgen en houden doet Fiat een beroep op een 2.4 liter turbodiesel, goed voor 180 pk en 430 Nm, gekoppeld aan een handbak of automaat.