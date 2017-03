Opel Exclusive rolt een rode loper voor je uit

Geen hoogdravende haute couture-naam als het Initiale Paris van Renault en Vignale van Ford voor Opel's exclusiviteitsprogramma. Gewoon Opel Exclusive. Eenvoudig, maar doeltreffend.Het concept van Opel Exclusive is dan weer gelijk aan dat van de concurrentie: de (betalende) klant bepaalt. Oftewel, de veeleisende Opel-rijder mag het zo gek niet bedenken en de Exclusive-afdeling regelt het. Momenteel is dat enkel nog voorbehouden aan zij die een nieuwe Insignia aanschaffen en van toepassing op de lakkleur, maar de rode loper-mogelijkheden zullen vanaf nu steeds verder worden uitgebreid.Nader en in levenden lijve kennismaken met Opel Exclusive? Dat kan op de Autosalon van Genève, van 9 tot en met 19 maart.