Unieke Rolls-Royce voor zieke kinderen

Dat Rolls-Royce het (auto)hart op de goede plaats heeft zitten bewijst het eens te meer. En dit keer eens niet voor mensen die kerngelukkig zijn, maar voor de zieke kinderen die zijn opgenomen in het St Richard's ziekenhuis in Chichester, West Sussex. Zij kunnen voortaan zelf en in stijl naar de operatiekamer rijden.

Rolls-Royce prijst de manier waarop het St Richard's ziekenhuis in Chichester zieke kinderen helpt en wilde graag iets terugdoen door op het lumineuze idee te komen een speciale mini-Rolls te laten bouwen door Bespoke. Ter vermaak en afleiding voor de kinderen die in dat ziekenhuis wachten om geopereerd te worden. Lief!



Twee testrijders

Om het aardige gebaar en de entourage nog wat mooier te maken onderging de Rolls-Royce SRH een vergelijkbaar ontwikkelingstraject als ieder andere 'Roller'. Twee kinderen, ene Molly Matthews en Hari Rajyaguru, traden op als testrijders en pas na hun kritische blik en goedkeuring (en dat van de ouders) gaf de directie van het merk groen licht voor de bouw van de elektrische mini-Rolls. Een en ander vond plaats in de normaliter hermetisch afgesloten Goodwood Studio waar ook de echte Rolls-Royce-modellen worden beoordeeld voor ze in productie gaan (of niet).



Nadien werden de jonge testcoureurs en hun ouders in stijl weer thuisgebracht in een Ghost met chauffeur. Een ervaring om nooit te vergeten en eventjes niet te denken aan wat komen gaat.



400 uur

Dat Rolls-Royce Bespoke niet over nacht ijs is gegaan bij deze one-off voor het St Richard's ziekenhuis blijkt ook uit de 400 uur dat de ontwikkeling en het maken ervan heeft gekost. Lak, leder en afwerking is dan ook overeenkomstig met de Rolls-Royces op ware schaal. De trotse Spirit of Ecstasy voorop de neus is afkomstig uit een 3D-printer.



Een V12 moet de SRH-uitvoering logischerwijs missen. In plaats daarvan doet een elektromotor dienst die een topsnelheid van 6,4 km/h garandeert. Snel zat voor de wandelgangen van een ziekenhuis.