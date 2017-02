Zo snel is de nieuwe McLaren Super Series

Dat de nieuwe Super Series sneller dan de 650S zou zijn, daar kon je vergif op innemen. McLaren doet het niet voor minder. Maar zó snel…? Nee, daarop hadden wij ons spaargeld niet durven inzetten. Wat zeggen we?! Het prestatiepotentieel van de vermoedelijk 720S genoemde Brit bevindt zich in hypercarterritorium. Ja, je leest het goed. McLaren houdt wel van een gezond potje interne concurrentie en doet vrolijk aan productkannibalisatie. Wij gaan zelfs nog een stapje verder en stellen alvast de vraag: waarom nog zo nodig je zinnen zetten op een (tweedehands) P1 als je binnenkort ook een gloednieuwe, ongetwijfeld veel betaalbaardere McLaren kunt rijden die bijna net zo bloedstollende snel is?Jullie overdrijven? Dat zou je denken, maar cijfers liegen niet. Volgens McLaren doet de opvolger van de 650S over de sprint 7,8 seconden. Van 0 naar 200 km/h welteverstaan. Natuurkundigen onder ons weten als geen ander dat deze prestatiepil nog bitterder is voor een auto dan de welbekende spurt vanuit stilstaan naar 100 km/h. Kortom, bezint eer ge begint (bij het stoplicht met een 720S naast je).Maar hét bewijs dat de nieuwe Super Series tot de allersnelsten der aarde zal behoren is toch wel het feit dat de P1 dezelfde spurt nauwelijks sneller afwikkelt. Die doet 0-200 km/h immers in zeven tellen dood.Minstens zo knap, zo niet nog indrukwekkender is dat de 720S eenmaal uitgeraasd binnen 4,6 seconden weer volledig stilstaat. Doe dat trucje een aantal malen vlak achter elkaar, en je ingewanden hebben geheid eventjes de tijd nodig om hun natuurlijke plek weer te vinden. Waanzinnig! En dan te bedenken dat de nieuwe McLaren 'uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik'. Britten en hun humor; altijd garantie voor schuddebuiken…We kunnen niet wachten tot 7 maart, de dag dat McLaren het doek volledig trekt van de nieuwe Super Series. Tot dat moment, geniet alvast van de eerste actiebeelden.