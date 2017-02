Deze (La)Ferrari ken je nog niet 21 februari 2017

Wat een waanzinnige machine is de Ferrari 812 Superfast, is het niet? En anders de LaFerrari wel. Toch zijn er mensen die zelfs daarmee geen genoegen nemen. Die willen meer. Of beter gezegd iets anders omdat de gelimiteerde oplage die Ferrari heeft vastgesteld voor hen nog niet exclusief genoeg is. Wanneer een Ferrari-klant er zo over denkt, dan komt Special Projects in beeld. Binnenkort lijkt zij haar volgende one-off te introduceren.



Voor sommigen is dit niet speciaal genoeg »

Voor wie?

Ook dit mysterieuze, maar reeds gepatenteerde model moet een fortuin hebben gekost om te ontwikkelen. De LaFerrari heeft overduidelijk als donor gediend, maar verder is de bolide nog volledig in nevelen gehuld. Betreft het hier een one-off in opdracht van en voor een gefortuneerde klant? Is het een speciaal bedankje voor een trouwe samenwerking, zoals de ste verjaardag? Spannend…

Rijkaards die miljoenen stukslaan op een Ferrari die geheel naar eigen wens zijn gemaakt zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Zonder zo'n bijzondere one-off lijk je er als miljonair dan wel miljardair niet meer bij te horen. En sindsdien zijn de rinkelende kassa's bij Ferrari's maatwerkafdeling Special Projects zowat in de wijde omgeving rondom Modena te horen.Ook dit mysterieuze, maar reeds gepatenteerde model moet een fortuin hebben gekost om te ontwikkelen. De LaFerrari heeft overduidelijk als donor gediend, maar verder is de bolide nog volledig in nevelen gehuld. Betreft het hier een one-off in opdracht van en voor een gefortuneerde klant? Is het een speciaal bedankje voor een trouwe samenwerking, zoals de J50 ? Of gaat Ferrari zichzelf trakteren naar aanleiding van haar 70verjaardag? Spannend…