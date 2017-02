Deze Astons geven je vleugels. Met de groeten van Max

De V8 en V12 Vantage zijn stokoud en voor hun gloriedagen moet je ver terug scrollen. Toch zijn ze nog altijd in leven, geholpen door inmiddels ontelbare speciale uitvoeringen als deze Red Bull Racing Editions. Maar hé, als Max Verstappen zijn goedkeuring hieraan verleent door zijn handtekening op de koets te plaatsen, wie zijn wij dan om hier tegenin te gaan? We zouden niet durven.De achterliggende reden van deze speciale V8 en V12 Vantage is natuurlijk de AM-RB-001 , de hypercar waar Aston Martin en Red Bull Racing gezamenlijk aan werken. De Britten staan daarbij garant voor het spectaculaire design, het Oostenrijkse F1-team voor de technologie.Voor de V8 en V12 Vantage Red Bull Racing Editions daarentegen is de maatwerkafdeling van Aston Martin verantwoordelijk. In overleg met Red Bull heeft Q bepaalt dat deze Vantage-snoepjes enkel verkrijgbaar zijn in de kleuren Tungsten Silver en Satin Mariana, en dat in combinatie met een gele of rode grille. Logisch want dat zijn de huiskleuren van de van origine energiedrankjesfabrikant.Verder onderscheiden de speciale edities zich door een hoog gehalte aan carbon en meerdere verwijzingen naar de werkgever van Max en Daniel. Over die twee wereldkampioenen in spe gesproken: beiden hebben hun goedkeuring aan de auto's verleend. Hun handtekening op de dorpel en de final inspection-badge bewijzen dit.