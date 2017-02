Nieuwe instapper maakt Audi Q5 stuk betaalbaarder

Audi heeft per direct een 2.0 liter TDI aan het motorpalet van de Q5 toegevoegd. Dat geknepen blok is met 150 pk slechts 13 pk minder sterk dan de voormalige basisdiesel en beschikt over louter voorwielaandrijving in plaats van quattro-vierwielaandrijving. Ook moet de S tronic-automaat gemist worden. Een handbak is standaard op de nieuwe instapper. Allemaal foefjes die de prijs drukken. En flink ook, want rijden met de nieuwe Q5 kan nu vanaf € 53.935,-. Nog steeds een lieve som geld, maar dat is tien mille ook.Of Audi voor dat lagere starttarief ook heeft beknibbeld op de luxe aan boord is niet duidelijk. Standaard beschikt de Q5 2.0 TDI in elk geval over zaken als aluminium dakrails, Audi Connect noodoproep & Service, Audi drive select, Audi pre sense city, 17 inch lichtmetalen velgen, Xenon koplampen met LED-dagrijverlichting en een automatisch dimmende binnenspiegel. Tegen meerprijs zijn tevens de sport- en design-uitvoeringen leverbaar, evenals de welbekende Pro Line- en Pro Line Plus-pakketten.