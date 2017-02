Oer-Defender leeft mogelijk toch voort

Alles is te koop. Met die gedachte moet miljardair Jim Ratcliffe naar Land Rover zijn gestapt om te vragen of hij de vorig jaar ter ziele gegane Defender nieuw leven mag inblazen. Hij is namelijk groot fan van de legendarische 4x4 en wil graag op eigen houtje zijn eer betuigen aan het model door voort te zetten waar Land Rover is gestopt, oftewel een compromisloze terreinbeul bouwen.Nu zijn er andere manieren om Ratcliffe's droom uit te laten komen, maar daar wil de man die fortuin vergaarde in de petrochemische industrie niets van weten. Hij wil voortborduren op de (klassieke) Defender en de Defender alleen. Een blauwdruk van de bouwtekeningen is niet per se nodig, want daarvoor schroeft de Britse scheikundige gewoon zijn eigen Defender uit elkaar, een van de laatst geproduceerde.Wat Ratcliffe wel precies wil, is dan weer onduidelijk. Het zal ongetwijfeld de intellectuele rechten op de Defender zijn, maar zoals je je kunt voorstellen gaat Land Rover daar niet op in. 'Absoluut niet!' luidt zelfs het ietwat ontstemde antwoord van de fabrikant. Zo zie je maar weer, niet alles blijkt te koop.Medewerking of goedkeuring van Land Rover of niet, Ratcliffe lijkt onverzettelijk. Er zou zelfs al begonnen zijn met de ontwikkeling van de beoogde 4x4-droom en personeel daarvoor loopt ook al de handen uit de mouwen te steken. Ondertussen wordt gezocht naar een productielocatie. We zijn benieuwd waar dit eindigt…