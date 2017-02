Aston Martin AM-RB 001: eerste (technische) details

Het duurt nog tot 2019 voordat de eerste AM-RB 001's de fabriek willen verlaten. En zodoende zijn zowel Aston Martin als Red Bull niet erg scheutig met details. Om de honger bij enkele ongetwijfeld zeer gefortuneerd klanten toch wat aan te wakkeren geven ze nu een klein beetje meer informatie over de techniek. Al blijft de informatie vaag.Eén ding zijn we uiteraard zeer benieuwd naar: wat wordt de aandrijflijn? Inmiddels is bekend gemaakt dat er een 6.5 liter V12 gebouwd door Cosworth onder de carbon body komt te liggen. Deze wordt bijgestaan door een hybridesysteem van het Kroatische Rimac , inderdaad die van de Concept-One.Wie we verder op de lijst van leveranciers tegenkomen? Onder meer Ricardo voor de 7-traps automaat, Multimac voor de monocoque en Bosch voor de elektronica. Stuk voor stuk partners die door Aston Martin en Red Bull zijn geselecteerd om hun ervaring met en in de Formule 1. Wat één ding stond al sinds vorig jaar zomer voorop: deze AM-RB 001 zal een Formule 1-auto voor de openbare weg zijn.Zoals gezegd zullen de eerste exemplaren in 2019 de weg op gaan. Aston Martin heeft nu definitief laten weten er 150 te gaan bouwen waarvan er 25 enkel op het circuit gebruikt mogen worden. Die andere 125 mogen gewoon de weg op. Over de prijs is niets bekend, maar er gaan geruchten over een prijskaartje van rond de drie miljoen pond.