Pagani Huayra Roadster is meer dan een coupé-zonder-dak 15 februari 2017

"This is the most complicated project we have ever undertaken", zo vertelt Horacia Pagani over de Huayra Roadster. "An unbridled work of art, intelligence and open-air passion", zo vervolgt hij. De gepassioneerde Italiaan maakt er duidelijk mee dat we hier niet zomaar met een nieuwe auto te maken hebben. Het is een rijdend kunstwerk. En eerlijk is eerlijk, daar is geen woord aan gelogen. Maak kennis met de Pagani Huayra Roadster.