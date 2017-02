Citroën richt spotlights op Spacetourer 4X4 Ë Concept

Kop op, Citroën, dat kan beter! Anderzijds, met de Spacetourer 4X4 Ë zou de dunne spoeling aan 4x4-aangedreven busjes een stoer alternatief rijker zijn. In Genève wordt 'ie officieel onthuld.

Als er één merk is die regelmatig de handen op elkaar krijgt tijdens grote autoshows, dat is het Citroën wel. Zodra zij het doek van een conceptcar trekt springen de tranen vaak spontaan in de ogen. Van verbazing en blijdschap welteverstaan.



Hoe hip en avontuurlijk opgeleukt ook, deze SpaceTourer 4X4 Ë Concept zal niet aan dat spectaculaire hoofdstuk in Citroën geschiedenisboek worden toegevoegd. Echter dat wil niet zeggen dat de Spacetourer 4X4 Ë meteen vergeten moet worden. Voor fervente wintersporters, waarvoor veel pakruimte geen overbodige luxe is, bijvoorbeeld kan deze Spacetourer, eenmaal in productie, wel eens het ideale vervoersmiddel naar de sneeuw kunnen zijn. Zo'n brandstofslurpende dakkoffer is immers niet langer nodig. Gewoon klep open, de lange latten en dikke skikleding achterin deponeren, klep dicht, en gaan!



Dangel

Of de Spacetourer 4X4 Ë Concept ooit het productiestadium gaat halen, weet alleen Citroën. De Fransen beweren in elk geval dat de opgeruigde bus zijn mannetje zal staan op minder begaanbare wegen. Met dank de 60 mm grotere bodemvrijheid en vooral 4x4-specialist Dangel waarmee Citroën in het verleden al eerder samenwerkte. Is de vierwielaandrijving niet nodig, dan valt het simpel uit te schakelen en drijft de 150 pk sterke diesel enkel de voorwielen aan. Scheelt weer brandstof en een weekje of wat wintersporten wordt immers als 'duur' genoeg beschouwd.