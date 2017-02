De 10 dodelijkste productiefouten uit de autogeschiedenis

In 1982 introduceerde Audi de 5000. Een model dat we hier kennen als Audi 100. Het was een aantrekkelijk ogende sedan die voor het merk met de ringen een plaats moest veroveren op de competitieve en lucratieve Amerikaanse luxemarkt. En Audi was goed op weg, tot eind 1986 de Amerikaanse nieuwszender CBS een reportage aan het Duitse model wijdde. De reden: de Audi’s gingen er soms alleen vandoor en dat had al tot heel wat crashes geleid. CBS had zelfs alarmerend beeldmateriaal dat achteraf gemanipuleerd bleek te zijn. Een concrete oorzaak is nooit gevonden, maar het was desastreus voor Audi’s imago in de VS. De verkoop van het merk ging er van 75.000 in 1985 naar amper 12.000 in 1991.