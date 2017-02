Te koop: ei-vormige Ferrari waarvan je het bestaan niet wist

Wees eerlijk: wist jij van het bestaan van de Ferrari Uovo af? Wij niet, en schamen doen we ons hier niet voor. De laatste keer dat de voluit geheten Ferrari 166 MM/212 Export Uovo een publiekelijk optreden maakte was namelijk ruim 20 jaar geleden. En toen hadden we enkel nog oog voor Playmobil-autootjes.Maar nu we weet hebben van deze unieke Ferrari gaat ons autohart als een bezetene tekeer. Want wauw, wat heeft de Uovo de aantrekkingskracht van een supermagneet. Niet vanwege haar klassieke schoonheid, want die overigens veelbelovende discussie zouden we zeer waarschijnlijk niet winnen. Niet voor niets doopte Enzo de auto, waarvan Carrozzeria Fontana de koets klopte, destijds doeltreffend tot Uovo. Dat betekent 'ei' vanuit het Italiaans.Anderzijds, die eigenaardige vorm is nu juist dé reden wat de Uovo zo extreem bijzonder, origineel en begeerlijk maakt. Voor ons dan, en gelukkig valt over smaak niet tewisten. En ook het feit dat het een one-off betreft weegt sterk mee. Allemaal zaken waar zelfs de illustere 250 GTO niet tegenop kan.Oké, 's werelds meest gewilde auto telt meer en veel grotere autosuccessen, maar de Uovo deed het ook niet geheel onverdienstelijk op het circuit. Zo leidde 'Quasimodo', aangedreven door een V12, lang de Mille Miglia van 1951. Staat toch mooi op het CV die lekker kort en bondig is. En dat is juist fijn. Want de beperkte faam van de Ferrari Uovo draagt eraan bij dat de waarde ervan wordt geschat op 5,5 miljoen. Een koopje dus. Althans, in vergelijk met de 250 GTO Foto's: RM Sotheby's