Redactie 8 februari 2017

1.800 bouwstenen, twintig specialisten, honderden meters beschermfolie, één atelier; Bugatti is gestart met de productie van de Chiron in Molshein, Frankrijk. Bedoeling is dat daar 70 exemplaren – à 2,5 miljoen euro – geassembleerd zullen worden dit jaar. Aan 12 Chirons is reeds de eerste hand gelegd. Steevast met militaire precisie en in een fabriek schoner dan een operatiekamer. Je snapt al wel: 25 unieke foto's volgen dan vanzelf.