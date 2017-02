Renault 5 Turbo 2 vergt ook al diepe zakken

Honderduizend euro voor een Renault nauwelijks groter dan een Twingo. Ja je leest het goed. Toch is er wat voor te zeggen. De illustere 5 Turbo 2 heeft immers maar weinig gemeen met een normale R5 en des te meer met een volbloed racebak.Zo ligt de motor daar waar normaliter de achterbank huist. Het betreft een 1.4 liter om preciezer te zijn. Met turbo ên injectie en een maximum vermogensafgifte van wel 158 pk. Nu lachen we daarom, maar destijds, in zo'n compacte auto, was je daarmee helemaal het heertje. Nog steeds kennelijk, want anders zou dit puntgave exemplaar niet geschat worden op een waarde die tegen de 100.000 euro aanschurkt (en daar waarschijnlijk overheen zal gaan). Exclusief veilingkosten.Naast gespierd en in zeldzaam mooie staat doet ook de exclusiviteit een duit in het (veilig)zakje. Slechts 3.200 stuks bouwde Renault van de Turbo 2. Je zal dus maar in het bezit zijn van een 5 Turbo mk1. Zelfs al heeft die heel wat meer ervaring dan de 5.900 kilometers van dit exemplaar. De productieteller van de originele Renault 5 Turbo stopte namelijk al bij 1.800 stuks.