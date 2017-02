Citroën C-Aircross voorbode compacte SUV

Met een lengte van 4,15 meter, breedte van 1,74 meter en een hoogte van 1,63 meter is de C-Aircross Concept weliswaar een slag kleiner, het wil niet zeggen dat de auto, wanneer 'ie eenmaal in productie is genomen, het ontstane gat kan opvullen dat de C4 Aircross achterliet. Misschien is het zelfs wel slim van Citroën om net iets compacter te gaan zitten dan voorheen, aangezien vooral de marktvraag naar compacte SUV's niet lijkt te stoppen. Anderzijds, de Fransen hebben ook al de C4 Cactus. En daarvoor gelden vergelijkbare buitenmaten.Welke Citroën de C-Aircross Concept ook gaat vervangen, serieproductie is zeker. Dat hebben de Fransen al bevestigd. En dat betekent dat we er weer een lekker eigenaardig SUV-alternatief bij krijgen. Mits de C-Aircross vrijwel 1-op-1 groen licht krijgt.Zo ja, maak je dan maar alvast op voor de kenmerkende Airbumps, een retro-achtig meubilair vol vrolijke kleurtjes en een koets zoals eigenlijk alleen Citroën zich die kan permitteren. Misschien halen zelfs de suïcidedeuren wel de showroom. Daarmee zou het excentrieke plaatje pas echt compleet zijn.