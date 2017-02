Toyota Yaris in het nieuw gestoken

Eigenlijk stak de Toyota Yaris WRC de spits af als vernieuwde Yaris. Echter door de aerodynamische dikdoenerij viel dat lastig te bespeuren. Maar nu is hier alsnog de vernieuwde Yaris voor stervelingen zoals hij in maart zijn wereldpremière beleeft op de Autosalon van Geneve en kort daarna de showrooms aandoet. Met een prijs vanaf € 14.495,-Ondanks dat de huidige Yaris al rondrijdt sinds 2011 en enkele jaren geleden al een facelift ontving, vindt Toyota de komst van een fonkelnieuwe generatie nog altijd niet noodzakelijk. Sterker, ook nu zijn de cosmetische veranderingen vrij subtiel. Vernieuwde bumpers, een ander verloop van de grille en opgefriste koplampen plus voortaan LED-achterlichten, en daarmee is alles ook zo'n beetje wel gezegd.In het interieur zijn de aanpassingen zowaar nog moeilijker te ontdekken, al spreekt Toyota wel degelijk van mooiere materialen en een verbeterde ergonomie. Ook nieuw is het centrale display dat voortaan 4,2 inch in diameter meet en duidelijker afleesbaar is volgens de Japanners. Andere wijzigingen zijn de ventilatieopeningen met propeller-design, blauwe instrumentenverlichting en een stuurwiel met accenten in pianolak.Veiliger is iedere Yaris zeker geworden, want Toyota Safety Sense is voortaan standaard. Het pakket omvat onder meer een Pre Crash Safety System met Autonomous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Automatic High Beam en Road Sign Assist.Onderhuids is misschien wel het grootste nieuws te vinden. Daar vervangt een 1.5 liter benzinemotor de oude 1.3. De nieuwe VVT-iE viercilinder levert een vermogen van 111 pk en is hiermee zo'n tien procent krachtiger dan zijn voorganger, terwijl het verbruik met 12 procent is teruggedrongen. Het koppel van de één-punt-vijf ligt op 136 Nm, maar acceleratiecijfers vermeldt Toyota niet. Wel dat de vernieuwde Yaris – uiteraard – ook weer als Hybrid verkrijgbaar zal zijn.