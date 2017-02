Opel Insignia Sports Tourer klaar voor 1.640 liter bagage

Strakke auto geworden hè, die nieuwe Insignia ? En groter dan voorheen. Voor sommigen kan het echter niet groot genoeg zijn en voor die mensen schuift Opel nu de nieuwe Insignia Sports Tourer naar voren. Ook die is in formaat gegroeid.Zeven centimeter kwam erbij in lengte, terwijl de hoogte juist met centimeters is afgenomen. Combineer dit met het veel scherpere lijnenspel, alsmede een kortere overhang vóór en achter, en de nieuwe Sports Tourer houdt er heel andere proporties en uitstraling op na. Het plompe van de vorige generatie is als sneeuw voor de zon verdwenen.Leg de in delen neerklapbare achterbank (40:20:40) plat en er ontstaat een totale laadruimte van 1.640 liter. Dat is 100 liter meer dan voorheen. En er is meer. Naast ruimer is de Sport Tourer namelijk ook bruikbaarder en praktischer geworden.Zowel de wielbasis als de spoorbreedte zij ook gegroeid en dat maakt het mogelijk langere en bredere voorwerpen te vervoeren. Een ladder van twee meter zou nu volledig in de Sports Tourer passen en hondeneigenaren zullen het kunnen waarderen dat een kennel nu prima achterin gestald kan worden.Handen vol? Een voetbeweging volstaat om de achterklep te openen en te sluiten en desgewenst is het mogelijk de scharnierhoogte in te stellen. Handig als er geparkeerd wordt in een relatief lage parkeergarage.De uitgezwaaide Insignia Sports Tourer oogde niet alleen zwaarlijvig, zo reed hij ook. Met de nieuwe generatie is dat verleden tijd, claimt Opel. Met dank aan een fors dieet dat heeft geresulteerd in een gewichtsbesparing van liefst 200 kilogram. De Sports Tourer belooft hierdoor een stuk dynamischer te rijden en de lagere zitpositie – die de bestuurder dieper in de koets plaatst – draagt hierbij aan.Meer weten? Op 7 maart zal Opel alle details vrijgeven vanaf de Autosalon van Genève, waaronder het motorenprogramma. Anderzijds, nu alvast wordt verklapt dat deze gelijk zullen zijn aan dat van de Grand Sport . Idem wat betreft alle elektronische snufjes en de geboden veiligheid.