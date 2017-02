Volkswagen grootste autofabrikant ter wereld 3 februari 2017

De Volkswagen Groep heeft Toyota vorig jaar verslagen in strijd om titel van "grootste autofabrikant ter wereld". De Toyota Groep, met inbegrip van Daihatsu Motor en Hino Motors, maakte vandaag zijn cijfers bekend en daaruit blijkt dat ze in 2016 in totaal 10,17 miljoen auto's verkochten. Dat is 0,2 procent meer dan vorig jaar.

De Volkswagen Groep stuurde 10,31 miljoen voertuigen de wereld in, wat neerkomt op een plus van 3,8 procent ten opzichte van 2015. Het is de eerste keer in vijf jaar dat Toyota zijn positie als de grootste autofabrikant moest opgeven.



Niet de grootte telt

De Japanners beweren echter dat het grootste volume op dit moment niet op hun prioriteitenlijstje staat. Ze zouden daarentegen de nummero uno bij de klanten willen zijn als het over technische ontwikkeling en het produceren van steeds betere auto's gaat.



Dankzij China

Terwijl VW vooral in China meer kon verkopen (zo'n 4 miljoen auto's, een sterke stijging van 12,2 procent), werden beide fabrikanten met een lichte daling in de Verenigde Staten geconfronteerd. Volkswagen registreerde er (onder meer door dieselgate) een daling van 2,6 procent.