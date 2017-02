Record-station: Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ Estate

Nu moet het begrip 'alle concurrenten' wel met een korreltje zou worden genomen. Want de spoeling in dit segment is dun. Feitelijk vormt alleen de Audi RS6 Avant een concurrent. BMW heeft geen M5 Touring meer en van de nieuwe Jaguar XF is (nog geen) snelle estate. Maar goed, dat doet niets af aan het enorme prestatiepotentieel van de E 63 Estate.



612 pk voor de S

Onder de kap ligt, net als bij de sedan, de 4.0 liter V8-biturbomotor met een vermogen van 571 pk in de standaard-versie en 612 pk voor de S. Dat laaste is 6 pk meer dan de RS6 Avant performance. Pieken doet de AMG standaard op 250 km/h, maar naar wens kan de begrenzer eraf en wordt 290 km/h geklokt.



Vierwielaandrijving

De aandrijving wordt verdeeld over alle vier de wielen waarbij Mercedes-AMG aangeeft dat deze dusdanig variabel is dat afhankelijk van de omstandigheden meer naar de voor- dan wel de achterwielen gaat. De negentraps sporttransmissie zorgt voor supersnelle verzetwisselingen.

Ideale wintersportauto

Vanzelfsprekend beschikt de E 63 (S) 4Matic over de sportieve in- en exterieureigenschappen zoals we die van AMG gewend zijn en is alles in het werk gesteld om de enorme stationwagon zo sportief mogelijk door de bocht te sturen. De ideale wintersportauto? Als je het ons vraagt wel, de combinatie van ruimte, comfort en het enorme prestatiepotentieel en de vierwielaandrijving klinkt als een heerlijke cocktail.