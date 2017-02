Een greep uit de leukste Super Bowl-autocommercials van 2017

5 februari is het weer zover: de Super Bowl. Geschat wordt dat circa 120 miljoen kijkers zullen afstemmen op ’s werelds best bekeken sportevent. En of men zondag nu in het NRG Stadium in Houston zit of thuis voor de buis, iedere kijker zal het minstens 20 minuten zonder beukende kleerkasten moeten stellen, want theetijd voor de spelers. Plassen of nog een biertje dan maar? Welnee. De leukste helft vangt dan immers juist aan. Pauze tijdens de Super Bowl betekent namelijk steevast lachen, gieren en brullende met de inmiddels legendarische reclamespots ooit gemaakt. Veelal namens uiteenlopende automerken, en dit zijn ze rond de 51ste editie van de footballfinale.