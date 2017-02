Rolls-Royce Phantom taait af

Gerben Witten 31 januari 2017

Het zit erop voor de Phantom. Dit is het laatst gebouwde exemplaar, goed voor ruim 6 meter aan ongekende weelde. Het einde van een bijzonder tijdperk voor Rolls-Royce, want de Phantom markeert de eerste en een zeer succesvolle periode onder de vleugels van BMW. Tegelijk is dit afscheid het begin van een nieuw generatie. Qua modellen als zo mogelijk klandizie. In 2018 wordt de opvolger van de Phantom verwacht, nu nog bekend onder de noemer Project Cullinan.