Stel, ondertussen gezin, reist al 17 jaar de wereld rond 31 januari 2017

Wat begon als stelletje en bedoeld was als een halfjarige oefening is 17 jaar later nog altijd aan de orde van de dag voor Herman en Candelaria Zapp uit Argentinië: de wereld ontdekken in een stokoude Amerikaanse klassieker. Maar nu is de eindbestemming dan toch in zicht. De reden? Hun inmiddels vier kinderen.





Foto: Hollands Hoogte / AD.nl

Na 17 jaar, 75 landen, 300.000 kilometer en de onderweg geboren Pampa, Tehue, Paloma en Wallaby nadert de finish van het ongelofelijke avontuur van de Zapps en hun trouwe Graham-Paige uit 1928 dan toch. De reislustige familie, nu tussen de 49 en 7 jaar oud, doet binnenkort Nederland aan en zal daarna, via Engeland, de laatste oversteek maken naar het land waar het allemaal begon: Argentinië. 'Maar verwacht niet dat we straks thuis blijven zitten!' Het hele verhaal lees je hier Foto: