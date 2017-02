Gelekt! De nieuwe Seat Ibiza

Vanavond om 19 uur is de officiële onthulling, bovenop Las Arenas in Barcelona. Seat zal daarvan niet afwijken na alle spectaculaire voorbereidingen , maar het grote nieuwtje is er dan al van af. Door deze drie gelekte afbeeldingen van de nieuwe Ibiza, afkomstig van het Poolse Motofilm.Om de koe maar meteen bij de horens te vatten: als je niet beter zou weten zou je zweren dat Seat de Leon opnieuw in de verf heeft gezet. Zo sterk lijkt de nieuwe Ibiza op zijn grote broer. Pas bij de achterzijde kent de vijfde generatie Ibiza een eigen design.Vanbinnen oogt het ook vertrouwd. Niettemin kun je er gerust van uitgaan dat de Spanjaarden werk hebben gemaakt van de materialen en de hoeveelheid binnenruimte. Naar verluidt is de Ibiza namelijk met enkele centimeters gegroeid en doorgaans heeft dit een positief effect om de binnenkant.Mogelijk meer details in de loop van vandaag en anders vanavond. Houd deze website dus in de gaten wil je niets missen over de nieuwe Seat Ibiza.