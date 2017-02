Wen alvast aan de Panamera Sport Turismo

Hij bevat de flamboyante koets van een (vierdeurs) shooting brake en is afgeleid van de Panamera Sport Turismo Concept . Een modelnaam die lekker op de tong ligt en makkelijk blijft hangen en het vermoeden bestaat dan ook dat Porsche trouw daaraan blijft wanneer de spotlights in Genève op standje ADHD gaan. Maar pin ons hier niet op vast alsjeblieft.Zelfs de grootste critici zijn het erover eens: de nieuwe Porsche Panamera ligt een stuk prettiger op het netvlies dan de eerste generatie. Een klassieke schoonheid is de vierdeurs coupé weliswaar nog altijd niet, maar Porsche heeft zonder meer een stap in de positieve richting gezet.Menig twijfelaar zal door dat laatste alsnog te porren zijn voor een Panamera. Maar nu zijn er straks ineens twee opties en is het mogelijk alsnog lastig kiezen. Wordt het de Panamera shooting brake of toch de 'platte' variant? Afgaande op resultaten uit het verleden (zie: Mercedes E-klasse Combi versus CLS Shooting Brake ) blijkt de factor prijs vaak doorslaggevend te zijn. Ja, zelfs bij een Porsche.