Victor Muller hangt 6 jaar cel boven het hoofd

Ook Victor Muller ziet Spyker allicht het liefst voor eeuwig dood en begraven. Echter de welbekende soap zal hem waarschijnlijk voor de rest van zijn leven blijven achtervolgen. In elk geval een lange tijd. Het nieuwe hoofdstuk luidt dat de Zweedse overheid nog een appeltje heeft te schillen met Muller en zijn kornuiten bij Saab destijds.

Victor Muller heeft de Zweedse overheid al meerdere malen tegenover zich gehad in de rechtbank. Telkens, zowel tijdens de beschuldigingen als het verweer, viel daarbij het woord 'belasting' veelvuldig, maar tot op heden trok de welbespraakte, steevast in krijtstreep geklede rasoptimist aan het langste eind. Zo werd Muller al vrijgesproken als gebrekkige belastingplichtige en ook het hinderen van de fiscus kon hem niet ten laste gelegd worden.



Zes jaar brommen

Onlangs hebben de Zweden opnieuw een proces gestart tegen Muller en zijn voormalige Saab-collega's Jan-Åke Jonsson en Kristina Geers, de toenmalige bedrijfsjurist ten tijde van de Spyker-soap. En opnieuw is het eigenlijk de fiscus die vooral een appeltje heeft te schillen met 'Muller & co'.



Een valse boekhouding en belastingontduiking, oftewel fraude, hangt hun dit keer boven het hoofd (wat het exacte verschil is met eerdere rechtzaken is onduidelijk). De eis van de Zweedse overheid (als het wint) is dat daarentegen allesbehalve: maximaal zes jaar cel. Kortom, dit is het zoveelste moment waarop Muller's studie rechten beter van pas komt dan ooit.