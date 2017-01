Audi Q2 schrijft historie in Cuba

Redactie 30 januari 2017

Met de Q2 is eindelijk de verfrissende Audi geïntroduceerd waarop zo lang is gewacht. Echter waar hebben we het over in vergelijk met de Cubanen. Wel beschouwd hebben zij al meer dan 50 jaar geen auto gezien die niet door duct tape bij elkaar wordt gehouden en waarvan de motorolie niet al ontelbaar keer is hergebruikt. Met de dynamische persintroductie van de Audi Q2 is dan ook geschiedenis geschreven. Maar het leverde bovenal waanzinnige plaatjes op, met dank aan GTspirit. Ga dat zien!