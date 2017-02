Wie is de grootste: Toyota of Volkswagen?

De tellingen zijn verricht. Wie mag zich minimaal een jaar lang de grootste autoproducent ter wereld noemen? Wederom Toyota, net als de afgelopen jaren, of is het Volkswagen ondanks het dieselschandaal? Of is General Motors een keer de lachende derde?

General Motors is het niet. De achterstand op Toyota en Volkswagen is daarvoor überhaupt te groot. De Amerikanen wisten tot 9,8 miljoen auto's te komen in 2016. De andere twee autogiganten overstegen de 10 miljoen. Zo deed Toyota 10,2 miljoen voertuigen en Volkswagen 10,3 miljoen. Nou, dat is dan duidelijk: Volkswagen is de nieuwe koning onder de autobouwers! Nou… misschien toch niet.



Verschil in nomenclatuur

Wat bazelen jullie nu? 10,3 is toch meer dan 10,2 miljoen? Klopt. Hier valt geen speld tussen te krijgen. Echter de Japanners hebben het naar eigen zeggen over 'verkochte' voertuigen en de Duitsers over 'geproduceerde' voertuigen. En iedereen die een beetje bekend is met de auto-industrie weet dat elke gebouwde auto nog geen verkochte auto betekent.



OICA

Vanwege dit verschil in nomenclatuur kan het dus zomaar zijn dat Toyota toch weer de grootste is voor wat betreft verkopen. Verwarring alom dus. En daarom is er de OICA, dat staat voor International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. Zolang er een auto-industrie is houdt deze organisatie nauwlettend de telling qua gebouwde auto's van (actieve) autofabrikanten bij. Ja, je leest het al: de productie is wat telt (hoe krom dat ook mag klinken). En dus is Volkswagen voortaan de grootste autofabrikant van de wereld. Ondanks een jaar vol tegenslagen vanwege de dieselgate.