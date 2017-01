Sculptuur geeft preview nieuwe designtaal Mercedes

De lak van de ene Mercedes was nog niet droog of de volgende stond alweer klaar om het toneel te betreden. Het merk met de ster ging werkelijk als een bezetene tekeer met het introduceren van nieuwe modellen. Net gewend aan het lijnenspel van die auto's? Nou, je kan ze gerust alweer vergeten. Min of meer dan, want de nieuwe designtaal van Mercedes-Benz en waarvan dit sculptuur een sneak preview toont zal de huidige lijnen niet compleet overboord gooien.Mercedes wordt er de laatste tijd veelvuldig van beticht dat haar modellen bijna niet meer uit elkaar te houden zijn. Met name de C-, E- en S-klasse spannen de kroon. Ook wij denken er zo over, en hopelijk wordt snel weer afgestapt van die eenheidsworst.Hopelijk gebeurt dat al met de compacte sedan die in de pijplijn zit. Van die aanstaande Mercedes en A3 Limousine-rivaal geeft het zogenoemde 'Aesthetics A' beeldhouwwerk namelijk in het bijzonder een voorproefje. Over die vierdeurs Audi gesproken. Als je niet beter zou weten zou je zomaar kunnen vermoeden dat dat model zich onder het rode doek bevindt. Kijk en vergelijk het silhouet van beide maar eens Wat het lot van de flamboyante CLA overigens is zodra de Mercedes Aesthetics A het productiestadium nadert, is onduidelijk.