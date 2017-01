Volkswagen: nooit meer krabben met speciale voorruit

Vrieskou en sneeuw kunnen voor prachtige winterplaatjes zorgen, behalve het aangezicht van je auto. Ruiten krabben is nu eenmaal niet iets dat de automobilist graag doet. Volkswagen heeft daar wat op gevonden: een verwarmbare voorruit zonder (hinderlijke) verwarmingsdraden.

Een voorruit die na een druk op de knop is te verwarmen en op deze manier de hinderlijke (en onveilige) ijslaag als sneeuw voor de zon doet verdwijnen is niet nieuw. Diverse autofabrikanten bieden het aan, maar geen van allen doet dat zonder de kenmerkende dunne verwarmingsdraadjes die bij sommigen behoorlijk op de zenuwen kunnen werken omdat ze zichtbaar zijn. Vooral bij laaghangende zon.



Zilverfolie

In plaats van de klassieke verwarmingsdraden gebruikt Volkswagen daarom een flinterdunne zilverfolie dat 100% transparant is. Dat laagje warmt op zodat er een elektrisch stroom doorheen wordt gejaagd en maakt op deze wijze de voorruit vrij van ijs of condens.



Ook nooit meer vastgevroren ruitenwissers

Helemaal vrij van draadjes is de speciale ruit van Volkswagen overigens niet. Onderaan zijn wel twee gloeidraadjes aangebracht, maar deze bevinden zich niet in het blikveld van de bestuurder. Ze zijn bedoeld om de ruitenwissers te verwarmen, zodat deze in winterse omstandigheden niet aan het glas vastvriezen. Handig.



Tevens warmtewerend

Nog een handigheid. In de zomer werkt het dunne laagje zilver in de voorruit als een hitteschild. Het reflecteert tot wel 60 procent van de zonnewarmte volgens Volkswagen, waardoor deze voorruit het interieur van de auto koeler houdt dan een conventionele getinte voorruit dat doet.



Verkrijgbaar op diverse modellen

De verwarmbare voorruit van Volkswagen is leverbaar op een groot aantal modellen, zoals de Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan en Passat. Wat de meerprijs bedraagt is niet bekend.