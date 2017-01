Shelby Super Snake makes America great again

Wij weten niet hoe het met jou zit, maar één van de redenen waarom wij best naar de VS zouden willen emigreren is vanwege het feit dat de brandstofprijzen daar nog acceptabel zijn en zo'n beetje elke afslag binnen luttele kilometers leidt naar een walhalla voor de fervente stuurman. Maar de voornaamste reden om Nederland te verlaten is toch wel dat een onvervalst rij-ijzer – met bakken karakter en peekaa's – in het land van ome Trump voor een appel en een ei te koop is. Nog ja, relatief bezien dan.Neem de 'gewone' Ford Mustang. Weliswaar niet de veiligste auto op aarde , wel een van de meest spraakmakende. Kostprijs in Nederland? 112 mille! Oké, het kan goedkoper door de V6 te kiezen. Maar die wil je niet. De 5.0 liter V8 wil je . Met handbak. Katjing dus.Dezelfde auto in de VS? 33.000 dollar, omgerekend nog geen 31.000 euro. Kijk, dat is tenminste haalbaar als je een beetje hard werkt en spaart. Doe je nog beter je best en beun je desnoods hier en daar wat bij, dan is zelfs de volmondig geheten Shelby Mustang Super Snake 50th Anniversary niet ondenkbaar. Die kost namelijk 70 mille. Zeventigduizend dollar! Dat is een vierde van wat een Ferrari 488 GTB kost, terwijl de vermogensafgifte van beide auto's hetzelfde luidt: 670 pk.Sterker, wanneer wij Amerikaan zouden zijn, dan zou de Super Snake dé reden zijn om iedere ochtend te beginnen met een krachtontbijt. Biologie- en muziekles? Zelfs daar zouden we naartoe huppelen, ruimschoots voordat de juf het lokaal binnenwandelt. Alles voor goede rapportcijfers en een grotere kans op een van de beter betaalde banen en zodoende niet de 670 pk sterke versie te kunnen bemachtigen, maar de 750 pk sterke Super Snake. Want ja, het kan zowaar nog krachtiger en ook dat kost de wereld niet. Oftewel, als Trump het niet doet, dat doet Shelby het wel: make America great again!