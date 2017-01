BMW prijst vernieuwde 4-serie

Je moet er minimaal twee keer voor kijken, maar de 4-serie is wel degelijk vernieuwd volgens BMW. Prijzen beginnen hoe dan ook bij € 40.705,-. Voor dit geld trakteer je jezelf (of een ander kan ook) op een 418i Coupé, goed voor 136 pk en 200 Nm uit een viercilinder-turbobenzine. Als Gran Coupé kost deze motorisering € 40.910,- en wil je ook dakloos de blits kunnen maken, dan beginnen de prijzen bij € 55.399,-.Instappen in de 4-serie Cabriolet is aanzienlijk prijziger zoals je leest. Een reden hiervan is dat BMW de dakloze versie niet levert als '418' maar aftrapt als sterkere 420i. En die levert 184 pk en 290 Nm aan koppel. De Coupé en Gran Coupé met deze motor wisselen van eigenaar tegen respectievelijk € 44.689,- en € 46.189,-.De automatische Steptronic-automaat is hierbij inbegrepen. Wie zelf wil schakelen betaalt enkele honderden tot zelfs duizenden euro's meer. Normaliter is het andersom. Een verklaring hiervoor is dat de 4-serie voorzien van automaat qua CO2-uitstoot schoner is dan de versie met handbak en dat heeft in het Nederlandse belastingklimaat zijn uitwerking op de verkoopprijzen.Dieselen met de vernieuwde 4-serie -familie kan uiteraard ook. En ook hier is de Cabriolet van meet af aan krachtiger dan de beide Coupé-varianten. De 420d, die 190 pk en 400 Nm weet te ontwikkelen, vormt het basismodel van de Cabrio, tegen de 418d voor de Coupé en Gran Coupé. De vanafprijzen luiden respectievelijk € 61.155,- en € 47.743,- en € 47.510,-. De Steptronic blijkt ook bij de diesels de voordeligste keuze.Tot slot nog eventjes het neusje van de zalm, de M4 natuurlijk. Die kost voortaan 112 mille als Coupé en daarbij is het prijsverschil tussen de automatisch en manueel geschakelde versie verwaarloosbaar (800 euro). Voor de M4 Cabriolet geldt daarentegen een stevige meerprijs van 12 mille. Een M4 Gran Coupé is er (helaas) niet.