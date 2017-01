Skoda presenteert opgeruigde Kodiaq Scout 26 januari 2017

Hier kon je op wachten. Want nog meer dan de Octavia Combi leent de nieuwe Skoda Kodiaq zich voor een ruige Scout-uitvoering. Dit is 'm en hij staat vanaf komende zomer in de showrooms.





Wel onderscheidt de Kodiaq Scout zich nog van andere Kodiaq's aan de hand van (standaard) getinte zijramen en achterruit en meerdere zilverkleurige details. Let maar eens op de grille, de dakrelingen, de buitenspiegelbehuizingen en de omlijsting van de zijramen. Scout-logo's maken het plaatje compleet.



Specifiek interieur

Niet alleen van buiten oogt hij anders, ook vanbinnen houdt de extra stoere Kodiaq er een eigen uitstraling op na. Foto's hiervan ontbreken vooralsnog, maar Skoda belooft zoal een specifiek meubilair en luxe en comfort waarbij de Ambition-uitvoering als uitgangspunt heeft gediend. Denk daarbij een multifunctioneel stuurwiel, LED-sfeerverlichting in tien kleuren, acht speakers, stoelen met Alcantara-bekleding inclusief Kodiaq-embleem, Alcantara portierbekleding, lichtmetalen pedalenset en speciale vloermatten en dorpellijsten met daarop eveneens een logo.

Kom maar op met die sneeuw!

Verder krijgt de Scout Off-Road Assist mee, evenals een Rough-Road pakket en parkeersensoren voor en achter. Ook omvat de standaarduitrusting het zogeheten Driving Mode Select (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow). Hiermee kan de motor, automatische transmissie, stuurbekrachtiging en airconditioning naar eigen voorkeur worden ingesteld. De 'Snow'-modus beïnvloedt de ABS-, ASR- en ACC-systemen en het motormanagementsysteem om uit de voeten te kunnen bij sneeuw en ijzel.



Drie motoren

Er zijn drie motoren beschikbaar: een 1.4-benzine met 150 pk, een tweeliter TSI met 180 pk en een diesel met 190 pk. Allen zijn gekoppeld aan 4x4-aandrijving. Mocht die laatste niet toereikend zijn, dan staat er een elektronische sperdifferentieel paraat om de grip te vergroten. Nog niet genoeg? Dan worden eventueel ook de Hill-Hold Control- en Hill-Descent Control-functies geactiveerd.



Genève

De Skoda Kodiaq Scout staat vanaf de zomer bij de dealer. Eerder zien kan, en wel op de Autosalon van Genève, begin maart. Prijzen volgen nog.

