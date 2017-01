Ford Mustang: bakken karakter, niet zo veilig

Twee sterren. Meer behaalde de Ford Mustang niet nadat hij meermaals en op verschillende manieren tegen het beton werd geschoten. Het is behoorlijk lang geleden dat een auto zo'n slechte notering kreeg van Euro NCAP.Nooit meer in een Mustang stappen dan maar, of valt het met de onveiligheid van de Amerikaanse karakterbak wel mee als je de testresultaten aandachtiger bestudeert?Zoals al vaker beschreven is Euro NCAP sinds enkele jaren genadeloos tegen auto's die niet beschikken over allerhande veiligheidsnufjes. Ontbreken die, dan geldt er meteen al een ster aftrek. Zelfs al is de passieve veiligheid een dik-voor-elkaar-show.Om eventjes op te komen voor de Mustang (waarbij begrijpelijkerwijs veiligheid niet het primaire ontwikkelingsdoel was). Op het passieve vlak scoort de 'Stang' helemaal niet zo onaardig als de nu toegekende sterren doen vermoeden. Zo krijgt Ford's icoon van Euro NCAP een score van 72% aangaande veiligheid voor volwassenen. Echter kinderen komen er bekaaid van af met 32%. Met name het risico op hoofdletsel is aanzienlijk.De score voor voetgangersvriendelijkheid is met 64% dan weer behoorlijk. Het is dan ook vooral de afwezigheid van elektronische snufjes die het lot van de Mustang bezegelt. Amper 16% wordt erop gehaald. Niet best, maar gelukkig is beterschap al beloofd én getoond door Ford. Euro NCAP heeft namelijk de Mustang van voor de facelift op de martelbank gelegd. De onlangs voorgestelde vernieuwde versie zal zeer waarschijnlijk een stuk beter uit de verf komen. Die beschikt namelijk wel over tal van veiligheidsgimmicks die Euro NCAP vrolijk stemt.