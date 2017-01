Seat Leon Cupra 300: 140 euro per pk

In 5,6 seconden naar de 100 km/h, een topsnelheid die keihard tegen de 250 km/h aan beukt (want begrensd) en na jaren van afwezigheid weer de mogelijkheid voor vierwielaandrijving; in een notendop zijn dat de prestaties van de vernieuwde Leon Cupra 300 Hoe snel ook, als hot hatch moet de Leon Cupra 300 tegelijk de ultieme allrounder zijn, oftewel tevens veel luxe en comfort bieden. Tijdens zowel korte als lange ritten. Om daarvoor zorg te dragen stoppen de Spanjaarden elke Cupra zoal de volgende zaken toe: een adaptief en met 25 millimeter verlaagd sportonderstel, progressieve besturing, het Media System Plus-infotainmentsysteem met 8 inch touchscreen, alsook full LED-koplampen.Aangezien het oog wat wil worden de looks steevast opgekalefaterd met 19 inch lichtmetalen velgen, potige remschijven en -klauwen, een achterspoiler, sportstuur, instaplijsten met CUPRA-logo en twee ovale uitlaatpijpen.Dat zo'n compleet totaalpakket niet voor een appel en een ei verkrijgbaar is, mag duidelijk zijn. Seat vraagt minimaal € 41.250,- voor de Leon Cupra 300. Omgerekend komt neer op € 137,50 per pk en hiervoor rijd je de 3-deurs SC. De 5-deurs Cupra is er vanaf € 41.600,- terwijl de ST-station nog eens duizend euro meer kost.Wil je maximale tractie dankzij de comeback van 4Drive-vierwielaandrijving? Dan bedraagt de prijs tenminste € 49.200,-. Een stevige meerprijs, maar supersnelle schakeltijden zijn dan wel inbegrepen dankzij de DSG-automaat met dubbele koppeling. Normaliter kost die transmissie € 2.000,- extra.