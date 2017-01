Ford GT: de prestaties (eindelijk!)

De eerste Ford GT liep al een maand geleden van de assemblagelijn. Hoog tijd dus dat het merk eens wat cijfers van z'n nieuwe supercar met ons ging delen. Die zijn er nu. En zoals verwacht zijn die behoorlijk indrukwekkend.

We weten nu dat de zescilinder met 3,5 liter slagvolume en drie turbo's een potig vermogen van 647 pk opwekt. Bij 6.250 tpm heb je ze allemaal ter beschikking. De trekkracht klimt tot 746 Nm bij 5.900 tpm. Niet zo krachtig of koppelrijk als een Ferrari 488 GTB (670 pk en 759 Nm), maar het zit dicht in de buurt. Erg dicht. Met een leeggewicht van 1.385 kg komt de Ford GT tot op 15 kg van de bovenvermelde Ferrari. Maar hij gaat wél sneller. Z'n topsnelheid bedraagt 347 km/h terwijl de Italiaan het voor bekeken houdt bij 330.



Sneller dan een 'Speciale'

Ford heeft één en ander vergeleken op een Canadees testcircuit van 5 km lengte. En de Amerikanen zeggen dat de GT daarop een tel sneller rondjes draait dan een McLaren 675 LT (net als de 488 één van de directe rivalen volgens de fabrikant) en zelfs 3 tellen sneller dan een Ferrari 458 Speciale (die weliswaar al uit 2013 stamt). En dan de honderdsprint? Wel... daar is nog geen cijfer van.



Meer dan 4 ton

Als die cijfers je alsnog het water in de mond doen krijgen - doe geen moeite. Ford gaat niet meer dan 250 GT's per jaar bouwen. En alle 1.000 stuks die Ford voorlopig wil bouwen zijn al gereserveerd. Daarnaast is er nog een ellenlange wachtrij. Om de lust wat te temperen zouden we de vanafprijs van € 420.000 kunnen meegeven. Dat is twee keer zo veel als een Ferrari 488 GTB.