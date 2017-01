Na 40 jaar eindelijk nieuwe Lada Niva

Over de opvolger van de Lada Niva is nog maar weinig bekend. Omdat Renault-Nissan de scepter zwaait bij Avtovaz, de producent van Lada's, wordt gevreesd dat de geliefde offroader een opgewarmde Dacia Duster zou worden. Dat is onlangs ontkend door Avtovaz-baas Nicolas Maure. Gelukkig, maar of en in hoeverre Chevrolet vervolgens nog een vinger in de pap te roeren heeft wordt dan weer niet bevestigd noch ontkend.Als Maure het voor het zeggen heeft, dan kunnen we wederom een robuuste Niva verwachten die heel wat primitieve charmes van het origineel in zijn genen heeft. Oftewel, een niet al te grote SUV die wars is van elektronische betutteling en met een steeksleutel weer aan de praat gebracht kan worden, indien nodig. Gaat niet gebeuren natuurlijk, maar Maure's eigen visie op de nieuwe Niva is zonneklaar: hij wil dat Lada's boegbeeld opnieuw het aaibare buitenbeentje van het productprogramma wordt. Iets anders zou de doodsteek zijn voor de Niva.