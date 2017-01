Redactie 23 januari 2017

Hij kwam, zag en overwon. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya had nog nooit eerder deelgenomen aan het elitaire racefeestje die doeltreffend Race Of Champions heet maar versloeg in een zinderende afvalrace ’s werelds beste coureurs. Montoya en Colombia, deze is voor jullie!