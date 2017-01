Audi's quattro-techniek is fikse omzetmaker

Het succes van Audi en quattro reikt verder dan achtmiljoen voertuigen met vierwielaandrijving. Er is zelfs een website met quattro-producten, van een drinkbeker tot een quattrocopter. Het een versterkt het ander, zullen we maar zeggen.

Alle merchandising ten spijt, wij zijn meer onder de indruk van de quattro vierwielaandrijving die in 1980 debuteerde in de Ur-quattro. Tegenwoordig vind je quattro-aandrijving op meer dan honderd modelvarianten van Audi. Het is een standaard voorziening op de Q7, A4 allroad quattro, A8, R8 en alle S- en RS-versies. Maar Audi profiteert van de populariteit van quattro door het optioneel ook op andere modellen aan te bieden. Kassa dus! De Q5 met quattro spant de kroon met 262.000 verkochte exemplaren.



Veilig

Voor veel kopers is quattro misschien status maar in hun achterhoofd spelen ongetwijfeld ook veiligheid en sportiviteit mee in de keuze. Audi ziet met genoegen de populariteit van quattro toenemen. Vierwielaandrijving als omzetmaker. Niets teveel gezegd. In 2015 koos 44 procent van de Audi-kopers voor quattro-aandrijving.



Techniek

Audi levert het quattro-systeem in diverse varianten. In compacte modellen met dwarsgeplaatste motor monteert Audi op de achteras een hydraulische, elektronisch gestuurde lamellenkoppeling. Op de Audi R8 met middenmotor zit die koppeling op de vooras. We besparen u verdere diepgang. Ofschoon. Nieuw is de combinatie van quattro-aandrijving en ultra-technologie. Onder normale omstandigheden koppelt de achteras zich los en worden alleen de voorwielen aangedreven wat zorgt voor brandstofbesparing. Of quattro op de maan voordeel biedt? De Audi lunar quattro gaat dat in de toekomst misschien bewijzen…