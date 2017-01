Veel bodemvrijheid voor Mercedes E-Klasse All-Terrain

Het terrein in of met veel grip over besneeuwde wegen rijden? Het behoort allemaal tot de capaciteiten van de Mercedes E-Klasse All-Terrain. De auto gaat wedijveren met onder meer de Audi A6 Allroad en de Volvo V90 CC met hetzelfde karakter. De instapprijs van de Mercedes bedraagt € 75.225,-.

Mercedes gaat de eerste exemplaren in maart uitleveren. Een verlate skivakantie is misschien wel een ritje met de E-Klasse All-Terrain waard. De keuze voor vierwielaandrijving reikt verder dan modder en sneeuw. Veiligheid op elke ondergrond staat centraal. Ook sportiviteit is een prettige eigenschap. In acht seconden snelt de E All-Terrain van 0 naar 100 km/u.



De forse 'E All-Terrain' oogt met zijn offroad-designelementen zoals brede wielkasten, SUV-grille en zwarte dorpelverbreders voornaam. De wielen van 19 of 20 inch geven het geheel extra cachet. Een kuil meer of minder is geen probleem. De luchtvering biedt drie onderstelniveaus van 0 tot 35 millimeter. De bodemvrijheid loopt uiteen van 121 tot 156 millimeter. De hoogste stand kan ook handmatig worden ingesteld.



Viercilinder diesel

Mercedes laat niet meteen alle motorversies los. De genoemde prijs heeft betrekking op de 194 pk/400 Nm sterke E 220 d 4MATIC All-Terrain. Met een nieuw ontwikkelde viercilinder dieselmotor en standaard negentraps automatische transmissie voorwaar een krachtpatser. In de zomer bereikt de E 350 d 4MATIC de dealer. Die kan met zijn zescilinder dieselmotor (258 pk) met gemak nog zwaardere klussen aan al moet ons van het hart dat wij dat een beetje zonde vinden van de stijlvolle E All-Terrain. Zonder appels met peren te willen vergelijken: de instapper Mercedes is de meest prijzige van genoemd trio.