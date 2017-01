Volkswagen Golf GTD ook als ruime Variant

De vernieuwde Golf mochten we al begroeten. Nu is het de beurt aan de GTD-versies van het succesvolle model. De nieuwe outfit staat de krachtige Golf- en Golf Variant-diesel goed. Evenals zijn sportieve GTI-broer is ook de GTD voorzien van de meest recente technologische innovaties.

Diegenen die in hun sportstoelen met de snelle diesel kilometers vreten, genieten voortaan van het nieuwe 'Discover Pro'-infotainmentsysteem met gebarenbediening. Verder heeft de GTD alle innovaties die de vernieuwde Golf-versies allemaal hebben. Denk aan Adaptive Cruise Control met Front Assist, City Emergency Braking en voetgangersherkenning.



Sterke diesel

De sterke diesel is bij de keuze van de GTD ongetwijfeld doorslaggevend. Volkswagen lepelt er overigens dezelfde motor als in de vorige Golf GTD. De 2.0 liter is 184 pk sterk en heeft een koppel van 380 Nm. Even lekker accelereren mondt uit in een topsnelheid van 231 km/u. Tot de 100 km/u verloopt in 7,5 seconden (Variant 7,9 seconden). Een handbak is standaard en een zeventraps DSG optioneel.



In maart

Op specificaties, Volkswagen spreekt over een laag verbruik, en prijzen moeten we nog even wachten. In maart staan de Golf GTD-uitvoeringen bij de dealers in ons land.