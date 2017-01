AMG E 63 4MATIC+ overtreft vorige E-Klasses

De doelgroep is niet zo groot maar het is wellicht toch aardig om te weten dat Mercedes aan de AMG E 63 4MATIC+ een prijskaartje hangt van € 151.152 euro. Om de wensen van alle vermogenden te behagen, is er een S- en een Edition 1-uitvoering en die vragen een diepere tast in de buidel.

Mercedes spreekt in relatie met de AMG E 63 4MATIC+ over 'de sterkste E-Klasse ooit'. Er zijn twee gradaties. Die liegen er wat betreft motorvermogen niet om. De krachtige 4.0 liter V8 biturbomotor levert in de E 63 4MATIC+ 571 pk. In de E 63 S 4MATIC+ bereikt het vermogen een piek van 612 pk.



Vermogensverschil

Het vermogensverschil uit zich marginaal bij een sprint tussen die twee. De 'S' is met 3,4 seconden een tiende sneller dan de 571 pk sterke broer. Verantwoordelijk voor de krachtpatserij is de sterkste motor die ooit aan een E-Klasse werd toevertrouwd. Om toch een beetje op de centjes te kunnen letten, is de V8 voorzien van AMG Cylinder Management. Het maakt cilinderuitschakeling mogelijk om het brandstofverbruik van de motor te temperen.



Weggedrag

De nieuw ontwikkelde AMG Performance 4MATIC+ vierwielaandrijving omvat uiteenlopende rijstanden in een systeem. Zo is de koppelverdeling op de voor- en achteras voor het eerst volledig variabel. Het moet leiden naar een nog beter weggedrag. De negentraps sporttransmissie draagt zorg voor snelle reactietijden. Met een sprintje als bewijs.



Edition 1

Mercedes-AMG voorziet de E 63 S 4MATIC+ van een prijskaartje van € 161.195,-. Voor diegenen die extra willen opvallen, is er de Edition 1 van de S-versie vanaf € 176.743,-. Die uitvoering heeft de kleur 'designo selenite grijs magno', veel striping en wielen in mat zwart. Ook in het interieur is aan het Edition-pakket geen ontkomen aan met onder meer zwart nappaleer met gele stiksels en een klokje in IWC-design.