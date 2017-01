Elke 1,4 seconden wordt ergens een car2go gehuurd

Flexibiliteit in mobiliteit neemt een enorme vlucht. Vooral de verhuurbranche maakt een positieve ontwikkeling door. Tenminste, als de cijfers van Daimler AG-dochter car2go representatief zijn voor de totale branche. Eigenlijk twijfelen we daar niet aan. In gesprek gaan met jongeren betekent een beeld krijgen van een wat andere rol voor de vierwieler dan sec bezit.

Car2go is marktleider in flexibel autodelen. Het werkt met leden, members genoemd. Het ledental groeide in 2016 naar 2,2 miljoen, goed voor een stijging van 43 procent. De rekenmeesters van Daimler weten dat iedere 1,4 seconde ergens op de wereld een car2go wordt gehuurd. Vooral in wereldsteden neemt het een enorme vlucht. Zo is Berlijn met 175.000 leden de grootste car2go-stad. Maar ook in Madrid en Vancouver is het businessmodel een succes.



Groei

Wereldwijd werden de veertienduizend car2go's meer dan 22 miljoen keer gehuurd. Dit komt overeen met een groei van 21 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Hoe vaker en langer de auto's worden gebruikt, hoe beter 'carsharing' zijn doel dient in de metropolen, weet Olivier Reppert, CEO van car2go Group



Minuutprijs

Het aanbod car2go-vierwielers is actueel. Door de car2go-leden kunnen de smart fortwo en verschillende Mercedes-Benz-modellen worden gehuurd tegen een minuutprijs. Het bezit van een smartphone is wel handig want daarmee kunnen de auto's worden gevonden, gereserveerd en geopend. car2go is actief sinds 2008 en is beschikbaar op veertien Europese locaties, elf in Noord-Amerika en een in China.