McLaren verfijnt Super Series

'Het lijkt alsof de absolute top is bereikt!' en 'Kan er überhaupt nog worden geïnnoveerd in een sportauto zoals de McLaren Super Series!' Gedachtenspinsels bij het doorspitten van een persbericht en wat blijkt: de technici hebben wederom verfijningen doorgevoerd, die de auto naar een nog hoger niveau tillen.

Niet letterlijk want technische aanpassingen zorgen voor nog meer neerwaartse druk waardoor de wegligging verbetert. Dat en een aangescherpte motorkoeling zijn samen met een actieve achtervleugel over de volle breedte van de achterzijde de stappen, die in de McLaren-fabriek zijn gezet. De expertise van het ontwikkelingsteam uit zich in nog betere prestaties.



Inkijk

Graag geven de technici een inkijk in wat ze hebben gedaan. "De technische verbeteringen schuilen in het nieuwe 'dihedrale' ontwerp van de portieren. In de structuur van de portieren zijn twee separate luchtkanalen geïntegreerd: de een stuwt de lucht van de bovenkant van het portier naar beneden richting de radiateurs die de motor koelen, de ander geleidt de lucht weg van de voorste wielkasten om de neerwaartse druk te vergroten. Technologie rechtstreeks afkomstig van de McLaren P1TM."



In ons land

Je bent er nog? Geeft de detailfoto weinig duidelijkheid? In maart gaat de uitleg verder. Dan wordt de nieuwe generatie McLaren aan de wereld getoond in Genève. Kort daarna verwacht dealer Louwman Exclusive iets meer te kunnen vertellen over komst en prijs.