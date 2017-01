Hyundai prijst allemansvriend i30

Bij een allemansvriend zoals de i30 hoort ook een nette prijs moet Hyundai hebben gedacht. Het prijst sommige versies zelfs aantrekkelijker dan de vorige i30.

De prijsverlaging is van kracht op de versies i-Motion en Comfort en die staan vanaf € 21.995,- (was € 23.850,-) en € 24.495,- (was € 25.350,-) in de brochure. Een lagere prijs gekoppeld aan meer uitrusting klinkt haast onwerkelijk. Toch voorziet Hyundai sommige versies van de i30 ten opzichte van hun voorganger voor minder euro's van meer comfort zoals grootlichtassistent en Driver Attention Alert op de i-Motion en Apple CarPlay en Driver Attention Alert op de Comfort.



Breed koperspubliek

De nieuwe generatie i30 gaat de prijslijst in vanaf € 20.495,-. Daarvoor rijd je in een 120 pk sterke driecilinder 1.0 liter T-GDI in i-Drive-uitvoering. Dieselen kan vanaf € 23.495 in de 1.6 CRDi i-Drive. Een breed koperspubliek aanspreken, vraagt ook om op motorgebied te differentiëren. Hyundai laat de nieuwe 1.4 T-GDI benzinemotor 140 pk in nieuwe generatie i30 debuteren.



Geen hartenbreker

De i30 is wat betreft uiterlijk geen directe hartenbreker, maar vooral strak en zakelijk vormgegeven. Het interieur heeft diezelfde stijl. Standaard daarbij is een premium audiosysteem met 5 inch LCD-scherm. In de Comfort-lijn is de navigatie af te lezen van een 8 inch scherm. Hyundai koppelt vijf jaar garantie zonder kilometer beperking aan de nieuwkomer.