Alfa warmt liefhebbers op met Stelvio First Edition

Alfa Romeo heeft er een handje van om nieuwe modellen zoals de Stelvio te presenteren met een superkrachtige motor en voorzien van alle toeters en bellen. Een beetje koketteren is Italianen wel eigen maar in hun achterhoofd weten ze heus wel dat niet iedereen een garage heeft, die zo'n Quadrifoglio-versie toelaat. De vraag 'Mag het wat minder?' wordt beantwoord met de Stelvio First Edition.

De eerste SUV van het Italiaanse merk in de honderdjarige historie, wordt niet louter geleverd als 500 pk-versie, maar ook met een alleszins acceptabele 2.0 liter turbobenzinemotor met 280 pk. Ook daarmee valt de indrukwekkende col van 2.758 meter waaraan de Alfa Romeo zijn naam ontleent, vlot te beklimmen. Ten opzichte van de 500 pk-uitvoering blijven wel overeind de achttraps automatische transmissie en Q4-vierwielaandrijving.



Uitrusting Stelvio First Edition

Alfa Romeo positioneert de Stelvio First Edition in het premium mid-size SUV-segment. Gezien zijn vermogen en uitrusting is dat gerechtvaardigd: elektrisch verstelbare en verwarmbare lederen stoelen, echte houten inleg, luxueus stuurwiel en aluminium schakelflippers.



Het oog wil ook wat zodat de buitenwereld niet alleen op de wenken wordt bediend met een fraai model maar ook met 20 inch lichtmetalen wielen, kleurrijke remklauwen, Bi-Xenon verlichting met Led-mistlampen, privacy glas achter en hoffelijke verlichting bij de deurhendels.



Prijs vanaf € 68 mille

De Stelvio beleefde afgelopen november zijn wereldpremière als ultrasportieve Quadrifoglio op de Los Angels International Motor Show. Nu gaan de orderboeken open. De First Edition vraagt een uitgave van € 68.450,-. De 'gewone' instapper van de Stelvio krijgt een prijskaartje van onder de 55 mille. Gezien het werktempo van de Italianen hebben we even geïnformeerd naar zijn definitieve komst. De Stelvio staat in maart bij de Alfa Romeo-dealer.