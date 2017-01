Praktische atleet: nieuwe Mini Countryman John Cooper Works

Na de driedeurs en de cabriolet rolt tegenwoordig ook de Mini Countryman in het Limburgse Born van de band. En vanzelfsprekend laat Mini het niet bij brave versies van de uit de kluiten gewassen Countryman. Het maakt ook werk van de productie van de krachtige John Cooper Works Countryman. En dit is die JCW-uitvoering.

De JCW is de top onder de MINI's. Onder de motorkap van deze Countryman komen met een beetje fors accelereren 231 paarden tot leven. In 6,5 seconden snelt crossover daarmee vanuit stilstand naar 100 km/h en dat zowel met de standaard handbak als met de optionele achttraps sportautomaat. Verantwoordelijk daarvoor is een tweeliter viercilinder voorzien van speciaal door Mini geprepareerde TwinPower Turbo-technologie.



Klevertje

De techniek en aerodynamica zijn volgens de Britten gebaseerd op de race-expertise van John Cooper Works. Met de vierwielaandrijving in gedachten, kwalificeren die techneuten de JWC Countryman als een 'klevertje'. Op elke ondergrond weliswaar, maar niet bij de pomp want hij is volgens opgave elke honderd kilometer met 7,4 liter brandstof tevreden.



Sportonderstel

Wat topsnelheid betreft noteert Mini een waarde van 234 km/h. Hij heeft in zijn totaliteit alles in huis om het sportiefste in je los te maken. En dat is ook waar zijn karakter toch om vraagt. De JWC-uitvoering is er klaar voor met een sportonderstel, een Brembo-sportremsysteem en lichtmetalen 18 inch wielen.



De vanafprijs van € 50.900,- is zowel voor de handgeschakelde versie als de automaat gelijk.