Vergeet de Meriva, dit is de Opel Crossland X

Opel heeft een modeloffensief aangekondigd en maakt dat ook waar. We maakten al kennis met de Mokka X en de Ampera-e. Nu is het de beurt aan de Crossland X, een wat kleiner model waarvoor de Meriva plaats maakt. Opel schaart de Crossland X onder de noemer CUV en dat staat voor Crossover Utility Vehicle. X is een verwijzing naar het crossover-karakter.

Compact en ruim zijn enkele eigenschappen van de nieuwkomer. De Crossland X is daarmee een stadsauto, maar voorziet tevens in een hoge zitpositie en omvat hoogwaardige technologie zoals Opel OnStar. Ook veiligheid regeert door middel van onder meer het Head Up Display waardoor de blik continu op de weg kan worden gericht.

Verder biedt de Crossland X een groot aantal assistentiesystemen, van een achteruitrijcamera tot voetgangersherkenning. Wellicht niet allemaal standaard maar de mogelijkheden zijn voorhanden.



Korter, maar hoger dan een Astra

De Opel Crossland X heeft een lengte van 4,21 meter. Daarmee is hij zestien centimeter korter dan de Astra, maar hij is wel tien centimeter hoger. De hoge zitpositie zowel voor- als achterin draagt volgens Opel bij aan een goed overzicht op de weg. Een panoramisch glazen dak is een optie.



410 liter

Het flexibele karakter laat Opel tot leven komen dankzij onder meer de verschuifbare achterbank. Voor de bagage is 410 liter beschikbaar, niet mis voor een auto met deze afmetingen.



Mokka X-trekjes

De Crossland heeft veel affiniteit met de forsere Mokka X. De kleine broer heeft eveneens een gedrongen uiterlijk en deelt stoere elementen zoals de grille, opvallende panelen en het design van de verlichting.



Debuut in Genève

Over motoren rept Opel vooralsnog niet. Maar daar maken we ons geen zorgen over, er is in de schappen van het concern genoeg benzine- en dieselkracht voor handen wat perfect matcht met deze compacte nieuwe Opel-telg. In maart staat de Crossland X op de autoshow in Genève.