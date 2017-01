Met de Alpines uit het verleden en het prototype dat onlangs werd getoond in het achterhoofd zal het model aan voorkomen en sportiviteit alles in zich hebben. Om de belangstelling voor de Alpine op te wekken, verstuurt Renault een foto van een deel van de carrosserie van de Alpine A120. Of we daar vrolijk van worden? Niet echt, maar het is wel een verwijzing naar de opbouw van de aansprekende sportwagen. Die bestaat voor een groot gedeelte uit aluminium, wordt een lichtgewicht van zo'n 1.100 kilogram en dat komt zijn agiliteit ten goede. Als het doek op de Zwitserse show van de auto wordt getrokken racen de voorinschrijvers wellicht al rond in hun Alpine. De Première Edition vindt immers al snel zijn weg en heeft een oplage van 1.955 stuks.