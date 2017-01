Volledig digitale dashboard Ford GT is meer dan een gimmick

Achter het digitale dashboard - dat uiteraard niet uniek is in de branche, maar voor Ford wel nieuw, waant de bestuurder van de Ford GT zich in een raceauto of vliegtuig. Oplichtende letters, heldere kleuren en gedetailleerde animatie vormen het beeld achter het stuur. Ford ziet het GT-programma als een ideale kans om te tonen wat de toekomst in zich heeft.Ford zet met het display een volgende stap als het gaat over het geven van belangrijke info aan de bestuurder en vergroot de mogelijkheden die een 'connected car' vereist. Elke rijmodus heeft zijn eigen specifieke informatie: van 'Normal' tot 'Wet' en van Sport' tot 'Track'. Voor diegenen die tot het gaat willen gaan is er 'V-Max' en dat is helemaal gericht op het aantikken van de maximale snelheid…